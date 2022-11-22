МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьером Азербайджана Али Асадовым реализацию совместных проектов в транспортной, энергетической и других областях, сообщается на сайте кабмина.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. В развитие переговоров, состоявшихся 17 ноября 2022 года в Баку, главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Михаил Мишустин и Али Асадов уделили особое внимание реализации совместных проектов в транспортной, энергетической и других областях", — говорится в сообщении.