Мишустин обсудил сотрудничество с премьером Азербайджана
Мишустин и премьер Азербайджана Асадов обсудили сотрудничество в разных областях
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьером Азербайджана Али Асадовым реализацию совместных проектов в транспортной, энергетической и других областях, сообщается на сайте кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. В развитие переговоров, состоявшихся 17 ноября 2022 года в Баку, главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Михаил Мишустин и Али Асадов уделили особое внимание реализации совместных проектов в транспортной, энергетической и других областях", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/News/20221122/838912090.html
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