МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Власти КНР намерены оштрафовать финтех гиганта Ant Group, владеющего платежной системой Alipay, более чем на миллиард долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Британские фирмы выплатят штраф за непредоставление поддержки в пандемию

"Китайские власти намерены наложить штраф в более чем один миллиард долларов на компанию Джека Ма Ant Group… что создаст условия для окончания двухлетней нормативной перестройки финтех компании. Народный банк Китая… является регулятором, который готовит штраф", — пишет агентство.

В 2020 году Ant Group планировала привлечь около 35 миллиардов долларов в рамках IPO на биржах Гонконга и Шанхая. Это должно было стать одним из крупнейших первичных публичных размещением акций в мире в 2020 году. Однако планам не суждено было осуществиться после вмешательства в процесс китайского регулятора.

Агентство отмечает, что наложение этого штрафа и его последующая выплата поможет Ant получить лицензию финансового холдинга, возобновить свое развитие, а также планы по выходу на рынок. Причиной наложения штрафа, вероятно, станет "беспорядочное расширение капитала" компании и соответствующие финансовые риски, вызванные ее бизнесом.

По словам трех собеседников Рейтер, Народный банк Китая поддерживал неофициальные контакты с Ant последние несколько месяцев. Центробанк также планирует провести обсуждения с другими регуляторами относительно обновления компании и объявить о штрафе уже во втором квартале следующего года.

Ant Group со штаб-квартирой в восточном китайском городе Ханчжоу на 33% принадлежит Alibaba Group и контролируется основателем Alibaba Джеком Ма. Компания занимает лидирующие позиции в Китае в области мобильных платежей; также предлагает услуги кредитования, страхования и управления активами через мобильные приложения.