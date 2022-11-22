МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Отделение бизнеса Huawei в России и Белоруссии от других стран СНГ вряд ли означает возобновление работы компании в России, подразделение может использоваться для работы по еще не исполненным контрактам, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Эксперт объяснил, как Huawei будет поставлять товары на рынок России

Ранее во вторник "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что Huawei отделит бизнес в России и Белоруссии от других стран СНГ. Отмечалось, что российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ теперь будет курировать штаб-квартира вендора в Бахрейне. Позднее о разделении подразделений сообщил и Reuters.

По словам эксперта, работа вендора на российском рынке может складываться из поставок по еще не исполненным контактам, которые будут проходить через это подразделение. "Но глобально заявлять о возобновлении работы в России, думаю, они сейчас будут не готовы — побоятся", — сказал Кусков.

Также, по словам эксперта, возможно, новое подразделение будет заниматься поддержкой оборудования в России по старым контрактам.

В конце октября газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что Huawei может окончательно покинуть Россию. По словам источника издания, близкого к одному из мобильных операторов, технику компания также в Россию не ввозит. Другой источник газеты подтвердил, что Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства напрямую. Тем временем еще в начале июня компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России.