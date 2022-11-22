МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Отделение бизнеса Huawei в России и Белоруссии от других стран СНГ вряд ли означает возобновление работы компании в России, подразделение может использоваться для работы по еще не исполненным контрактам, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Флагманский магазин Huawei

Эксперт объяснил, как Huawei будет поставлять товары на рынок России

Ранее во вторник "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что Huawei отделит бизнес в России и Белоруссии от других стран СНГ. Отмечалось, что российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ теперь будет курировать штаб-квартира вендора в Бахрейне. Позднее о разделении подразделений сообщил и Reuters.

По словам эксперта, работа вендора на российском рынке может складываться из поставок по еще не исполненным контактам, которые будут проходить через это подразделение. "Но глобально заявлять о возобновлении работы в России, думаю, они сейчас будут не готовы — побоятся", — сказал Кусков.

Также, по словам эксперта, возможно, новое подразделение будет заниматься поддержкой оборудования в России по старым контрактам.

В конце октября газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что Huawei может окончательно покинуть Россию. По словам источника издания, близкого к одному из мобильных операторов, технику компания также в Россию не ввозит. Другой источник газеты подтвердил, что Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства напрямую. Тем временем еще в начале июня компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России.