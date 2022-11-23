"В Вашингтоне в связи с этим опасным эпизодом (падение ракет в Польше — прим. ред.) возник небольшой, но, хочется надеяться, растущий протест", — пишет обозреватель.
При этом он напомнил, что конгрессмен Марджори Тейлор-Грин и десяток ее единомышленников представили резолюцию, которая требует проверить отчетность по масштабной финансовой помощи Украине, а конгрессмен Мэтт Гетц сделал заявление, что не проголосует ни за один доллар для Украины.
Как считает автор, "когда истерия вокруг конфликта на Украине наконец уляжется, гораздо большему количеству американцев станет очевидно, что ситуация обернулась абсолютным фиаско".
https://1prime.ru/News/20221123/838916064.html
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