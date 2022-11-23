МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Власти США все чаще выражают недовольство действиями президента Украины Владимира Зеленского, отметил обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол. Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков

"В Вашингтоне в связи с этим опасным эпизодом (падение ракет в Польше — прим. ред.) возник небольшой, но, хочется надеяться, растущий протест", — пишет обозреватель.

При этом он напомнил, что конгрессмен Марджори Тейлор-Грин и десяток ее единомышленников представили резолюцию, которая требует проверить отчетность по масштабной финансовой помощи Украине, а конгрессмен Мэтт Гетц сделал заявление, что не проголосует ни за один доллар для Украины.

Как считает автор, "когда истерия вокруг конфликта на Украине наконец уляжется, гораздо большему количеству американцев станет очевидно, что ситуация обернулась абсолютным фиаско".