МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Бывшие рестораны американской сети McDonald's на территории аэропортов и вокзалов в Москве и Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут работать под новым брендом "Вкусно — и точка", сообщила управляющая заведениями компания "Развитие РОСТ". "Вкусно — и точка" запустит доставку 29 ноября

"C 1 декабря предприятия ООО "Развитие РОСТ" (дочерняя компания ресторанного холдинга "Росинтер Ресторантс") продолжат свою работу в России под брендом "Вкусно – и точка", — говорится в сообщении.

Как уточняется, "Вкусно — и точка" и "Развитие РОСТ" заключили договор коммерческой концессии. Сейчас в управлении последней находятся 9 ресторанов, все они располагаются на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Передача заведений пройдет по той же схеме, что и с другими франчайзи.

По словам генерального директора "Развитие РОСТ" Михаила Полиновского, на первом этапе свои двери откроют 6 предприятий, еще 2 возобновят работу после смены интерьера, последнее — после открытия терминала Д в московском аэропорту "Шереметьево". Рестораны России по итогам года ожидают выручку на уровне 2021 года

"Все новые точки будут открыты в соответствии с требованиями по соблюдению мер безопасности, принятыми на транспортных узлах", — подчеркнул Полиновский.

В компании "Вкусно – и точка" отметили, что планируют продолжать эффективное сотрудничество со всеми франчайзи и расширять бизнес.

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила об уходе из России и продаже местного бизнеса весной этого года. Покупателем и новым управляющим ресторанами в России стал лицензиат компании Александр Говор, а бренд был переименован во "Вкусно — и точка".