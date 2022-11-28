МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Комитет Государственной думы по экономической политике выступил в поддержку включения пивоваренной продукции в систему цифровой маркировки "Честный знак", заявил член комитета Сергей Алтухов. Минфин прорабатывает цифровой акциз на табак и пиво

"По мнению нашего комитета и по мнению отрасли, конечно же, это (маркировка пива – ред.) необходимо, потому что большое количество продукции сейчас все-таки находится вне закона, и введение обязательной маркировки, конечно же, будет способствовать тому, что большее количество средств будет наполнять все уровни наших бюджетов", — сказал Алтухов в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного маркировке.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов поддержал расширение системы цифровой маркировки в том числе в категориях пивоваренной продукции, икры и детской воды.

"Считаю обоснованным дальнейшее расширение маркировки. Заметную пользу вижу в пивоваренной отрасли — здесь у нас достаточное количество цифр, предоставленных официальными представителями: сегодня доля контрафакта составляет не менее 16%. Министерство внутренних дел сообщает об участившихся случаях отравления "левыми" пивными напитками. Нужно отметить, что небольшие пивоварни не имеют автоматизированных счетчиков, и не контролируются через ЕГАИС. То есть у нас есть вопрос серого производства", — сказал депутат.

Он отметил, что еще одно важное направление – это икра. "Нелегальный оборот на уровне 30%. Икра — это не только важный товар, но и товар, который сопоставим с имиджевыми характеристиками страны", — добавил Кирьянов. В конце августа Минпромторг уже предлагал провести эксперимент по цифровой маркировке черной и красной икры с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года.

Также в начале месяца министерство предлагало запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.