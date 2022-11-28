МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон и Киев обсуждают "продовольственную сделку", в том числе включение в нее портов Николаева и продление минимум на год, заявила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. В Киеве вновь заявили о намерении отправить зерно в Африку

"Украина и США обсуждают меры для усиления "зерновой инициативы". В фокусе рабочей встречи – включение в "зерновую инициативу" портов Николаева, ускорение инспектирования судов в Босфоре и пролонгация договоренностей минимум на год", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что эти вопросы обсуждались во время визита министра инфраструктуры Александра Кубракова, посла США на Украине Бриджит Бринк и специального уполномоченного по санкционной политике США Джеймса О'Брайена в украинские порты "Одесса" и "Южный".

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Ранее в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.