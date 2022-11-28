Суд расширил круг должников и снизил размер взысканий по иску АСВ к экс-топам "М Банка"
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд изменил определение нижестоящей инстанции, которая по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскала с бывшего председателя правления "М Банка" Виктории Фиалко и экс-члена правления и финансового директора Ирины Севериновой в сумме порядка 14 миллиардов рублей убытков.
Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляционный суд снизил общий размер взыскания до примерно 6,4 миллиарда рублей и 6 миллионов долларов (в сумме – около 6,8 миллиарда рублей по курсу).
При этом апелляция увеличила круг лиц, с которых взысканы убытки, – к Фиалко и Севериновой добавились экс-члены наблюдательного совета Михаил Пальшин, Ованес Джалалян, Анна Бондаревская, Федор Абрамов, Наталья Петрова, Сергей Пучков и экс-предправления Владимир Егоров.
Изначально в этом заявлении, поданном еще в 2018 году, АСВ как конкурсный управляющий "М Банка" просило взыскать с десяти бывших контролирующих лиц этой кредитной организации 19,3 миллиарда рублей и 6 миллионов долларов убытков. Позже рассмотрение требований к одному из ответчиков было приостановлено в связи с его смертью до установления возможных наследников.
АСВ считает ответчиков виновными в выдаче 21 заведомо невозвратного кредита юрлицам и одного кредита — бенефициару банка Анатолию Мотылеву. Ответчиками также были одобрены и совершены сделки по приобретению акций ПАО "Магнит" у "технической" компании, в результате чего ценные бумаги не были переданы банку. Кроме того, ответчики приобрели ОФЗ и "через несколько минут", как говорил в суде юрист АСВ, продали их по заниженной стоимости.
Банк России в июле 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева — "Российского кредита", "Тульского промышленника", "М Банка" и "АМБ Банка". Сам Мотылев являлся акционером "Российского кредита" и председателем его совета директоров, а также акционером "М Банка". Все четыре банка признаны банкротами, в них идет конкурсное производство.
Мотылев в декабре 2017 года был объявлен в международный розыск. Арбитражный суд Москвы в феврале 2018 года признал бизнесмена банкротом, а впоследствии удовлетворил иски АСВ о взыскании с него в общей сложности около 35 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/News/20221128/838978926.html