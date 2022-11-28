МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд изменил определение нижестоящей инстанции, которая по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскала с бывшего председателя правления "М Банка" Виктории Фиалко и экс-члена правления и финансового директора Ирины Севериновой в сумме порядка 14 миллиардов рублей убытков. АСВ сократило долг перед Банком России до 35 миллиардов рублей

Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляционный суд снизил общий размер взыскания до примерно 6,4 миллиарда рублей и 6 миллионов долларов (в сумме – около 6,8 миллиарда рублей по курсу).

При этом апелляция увеличила круг лиц, с которых взысканы убытки, – к Фиалко и Севериновой добавились экс-члены наблюдательного совета Михаил Пальшин, Ованес Джалалян, Анна Бондаревская, Федор Абрамов, Наталья Петрова, Сергей Пучков и экс-предправления Владимир Егоров.

Изначально в этом заявлении, поданном еще в 2018 году, АСВ как конкурсный управляющий "М Банка" просило взыскать с десяти бывших контролирующих лиц этой кредитной организации 19,3 миллиарда рублей и 6 миллионов долларов убытков. Позже рассмотрение требований к одному из ответчиков было приостановлено в связи с его смертью до установления возможных наследников.

АСВ считает ответчиков виновными в выдаче 21 заведомо невозвратного кредита юрлицам и одного кредита — бенефициару банка Анатолию Мотылеву. Ответчиками также были одобрены и совершены сделки по приобретению акций ПАО "Магнит" у "технической" компании, в результате чего ценные бумаги не были переданы банку. Кроме того, ответчики приобрели ОФЗ и "через несколько минут", как говорил в суде юрист АСВ, продали их по заниженной стоимости.

Банк России в июле 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева — "Российского кредита", "Тульского промышленника", "М Банка" и "АМБ Банка". Сам Мотылев являлся акционером "Российского кредита" и председателем его совета директоров, а также акционером "М Банка". Все четыре банка признаны банкротами, в них идет конкурсное производство.

Мотылев в декабре 2017 года был объявлен в международный розыск. Арбитражный суд Москвы в феврале 2018 года признал бизнесмена банкротом, а впоследствии удовлетворил иски АСВ о взыскании с него в общей сложности около 35 миллиардов рублей.