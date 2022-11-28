МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Американский гигант онлайн-розницы Amazon, возможно, сумеет урегулировать два антимонопольных расследования в ЕС до конца этого года, согласовав с регуляторами ряд уступок, касающихся его работы с данными пользователей, сообщили в пятницу информированные источники. Работников Amazon призвали к глобальной забастовке в "черную пятницу"

Урегулировав претензии ЕС, компания избежит штрафа в размере до 10% от своего общемирового товарооборота.

В ответ на обвинения в злоупотреблении своими размерами, влиянием и данными для продвижения собственных продуктов в ущерб товарам других продавцов на платформе, Amazon в июле предложила воздержаться от использования данных пользователей в собственном розничном бизнесе и для продажи продуктов под собственной маркой.

Еврокомиссия запросила отзывы у конкурентов и клиентов компании, после чего заявила, что Amazon нужно пойти на дополнительные уступки.

Amazon расширила диапазон данных, которыми обещает не пользоваться, отметил один из источников.

"Решение ЕС, возможно, будет принято до конца этого года", — сообщил источник.

Антимонопольный регулятор ЕС отказался от комментариев.

Amazon подтвердила, что конструктивно взаимодействовала с комиссией для разрешения ее опасений.

Кроме того, компания обещает равное отношение к продавцам при размещении их предложений в разделе "Быстрая покупка", генерирующем основную массу продаж.

Она также предложила показывать в этом разделе конкурирующий продукт, если он значительно отличается по цене и условиям доставки от первого.

Ранее о возможном принятии решения ЕС до конца этого года сообщало агентство Bloomberg.