МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания Apple перестала размещать рекламу в приобретенной им социальной сети Twitter. Маск рассказал, когда в Twitter будет миллиард ежемесячных пользователей

"Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?", — написал Маск в Twitter.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики владельца соцсети Илона Маска. Издание сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что после нескольких волн сокращений и уходов команда Twitter по рекламе сократилась настолько, что многие агентства больше не имеют контактов в компании и в последние недели практически не получали сообщений.

Кроме того, несколько крупных компаний ранее объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International, французский производитель косметики L'Oréal и другие.