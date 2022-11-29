МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Новые объекты аэропортовой инфраструктуры аэропорта Сочи, в том числе новый терминал, могут быть введены в эксплуатацию к 2026 году, общие инвестиции в новые инфраструктурные проекты — более 20 миллиардов рублей, сообщил журналистам директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов. "Победа" начнет летать в Самару из Сочи

СМИ в прошлом году сообщали, что аэропорт Сочи к 2025 году планирует построить новый международный терминал.

"В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой аэропортовой инфраструктуры, включая новый аэровокзальный комплекс. Таким образом, амбициозные планы нацелены на ввод в эксплуатацию новых объектов к 2026 году", — сказал Никонов, отвечая на вопрос об аэропорте Сочи.

По его словам, общие инвестиции в новые инфраструктурные проекты аэропорта Сочи планируются в размере более 20 миллиардов рублей, из них 15 миллиардов рублей будет вложено в терминал и привокзальную площадь.

"Аэродинамика" (ранее "Базэл Аэро") — управляющая компания аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы.