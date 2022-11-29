МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Индонезия строит заводы по производству лития и анодных материалов для стимулирования индустрии аккумуляторов электромобилей, сообщает портал CNA. Tesla рассмотрит возможность строительства завода по переработке лития

"В настоящее время мы строим завод по выпуску гидроксида лития мощностью 60 тысяч тонн в год, чтобы потом использовать этот литий в аккумуляторах для электромобилей", — заявил Септиан Харио Сето, заместитель координирующего министра Индонезии по морским и инвестиционным вопросам.

Он добавил, что в январе начнется строительство завода по производству анодных материалов мощностью 80 тысяч тонн в год.

Литий и анодные материалы необходимы для изготовления аккумуляторов для электромобилей.

"Мы не просто производим компоненты на основе никеля и кобальта, мы стремимся к полной автономности нашей экосистемы", — отметил Сето.

По данным портала, в Индонезии нет собственного литиевого рудника. Заместитель министра не уточнил, откуда будет добываться литиевая руда для завода.

Ранее в понедельник индонезийские СМИ сообщили о начале строительства крупнейшего в мире никелевого завода.