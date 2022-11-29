Власти Индонезии объявили о строительстве завода по производству лития
Индонезия строит завод по производству лития для стимулирования индустрии электромобилей
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Индонезия строит заводы по производству лития и анодных материалов для стимулирования индустрии аккумуляторов электромобилей, сообщает портал CNA.
"В настоящее время мы строим завод по выпуску гидроксида лития мощностью 60 тысяч тонн в год, чтобы потом использовать этот литий в аккумуляторах для электромобилей", — заявил Септиан Харио Сето, заместитель координирующего министра Индонезии по морским и инвестиционным вопросам.
Он добавил, что в январе начнется строительство завода по производству анодных материалов мощностью 80 тысяч тонн в год.
Литий и анодные материалы необходимы для изготовления аккумуляторов для электромобилей.
"Мы не просто производим компоненты на основе никеля и кобальта, мы стремимся к полной автономности нашей экосистемы", — отметил Сето.
По данным портала, в Индонезии нет собственного литиевого рудника. Заместитель министра не уточнил, откуда будет добываться литиевая руда для завода.
Ранее в понедельник индонезийские СМИ сообщили о начале строительства крупнейшего в мире никелевого завода.
https://1prime.ru/News/20221129/838990154.html
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