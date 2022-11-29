МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Введение сервисного сбора для пользователей в приложении "Яндекс Заправки" необходимо для масштабирования и развития сервиса, кроме того, его размер составит не более 10 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс Заправки". Суд признал сервисный сбор Delivery Club законным

Сервис "Яндекс Заправки" с ноября начал вводить в регионах РФ сервисные сборы для водителей за пользование приложением, пишет газета "Известия". В Госдуме обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить, насколько обоснован сервисный сбор, написала газета со ссылкой на обращение члена экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрия Тортева. Также ФАС попросили проверить, не сговорились ли участники рынка поднять цены на топливо.

"В ближайшие месяцы сервисный сбор начнет действовать для пользователей во всех регионах работы сервиса. Его размер составит не более 10 рублей, независимо от объема залитого топлива. Введение сервисного сбора необходимо для покрытия затрат сервиса, его дальнейшего масштабирования и развития сопутствующих услуг", — отметили в пресс-службе сервиса.

"Сервисный сбор в "Яндекс Заправках" будет взиматься только за оплату топлива через приложение, остальной функционал остается в бесплатном доступе для всех пользователей", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ФАС РИА Новости, ведомство рассмотрит документ в установленном порядке и даст оценку.

"Выбор сервиса для заправки автомобиля — вопрос персонального решения и предпочтений каждого отдельного гражданина. Влияния на конечную стоимость бензина нет", — добавили в Минэнерго.

В конце мая "Яндекс" разослал владельцам АЗС письма о намерении увеличить комиссию в приложении с 2,39% до 3,59% от суммы чека. Как поясняли РИА Новости в сервисе "Яндекс.Заправки", рост комиссии связан с выравниванием ее для всех партнеров.