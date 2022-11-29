ООН, 29 ноя — ПРАЙМ. Первая партия из российских удобрений, находящихся в портах Европы, отправилась во вторник в Малави, на борту 20 тысяч тонн, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. В ООН рассказали, когда судно с российскими удобрениями отправится в Малави

"ООН приветствует передачу безвозмездно 260 тысяч тонн удобрений от производителей из Российской Федерации, хранящихся в европейских портах и на складах, что послужит облегчению гуманитарных нужд и предотвращению катастрофических потерь урожая в Африке, где в настоящее время идет посевной сезон", — говорится в комментарии Дюжаррика.

"Первая партия — 20 тысяч тонн удобрений — отправилась из Нидерландов на зафрахтованном ВПП судне MV Greenwich сегодня и направляется в Малави через Мозамбик", — подчеркнул Дюжаррик.

По его словам, это станет первой из серии поставок удобрений, предназначенных в ближайшие месяцы для ряда других стран африканского континента.