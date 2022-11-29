МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что бронирования на Рождество находятся "на очень высоком уровне". Ryanair отчиталась о крупнейшей прибыли после уплаты налогов

"Зимние показатели потрясающие… рождественские бронирования на очень высоком уровне", — сказал он в интервью журналистам в Брюсселе.