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Гендиректор Ryanair заявил о высоком уровне бронирований на Рождество
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Гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что бронирования на Рождество находятся "на очень высоком уровне". "Зимние показатели потрясающие… рождественские... ПРАЙМ, 29.11.2022
новости, мир, ryanair, бронирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что бронирования на Рождество находятся "на очень высоком уровне".
"Зимние показатели потрясающие… рождественские бронирования на очень высоком уровне", — сказал он в интервью журналистам в Брюсселе.