МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая прекратила дело о банкротстве бывшего гендиректора компаний МОЭК и "Мосэнерго" Александра Ремезова, следует из информации в картотеке арбитражных дел. АСВ обжаловало прекращение банкротства экс-главы МОЭК и "Мосэнерго"

Апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица разорившегося в 2016 году банка "БФГ-Кредит" на вынесенное в августе определение арбитражного суда Москвы.

Суд признал Ремезова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества в феврале. Начальная процедура банкротства – реструктуризация долгов – в его отношении была введена в марте 2021 года по заявлению АСВ от имени "БФГ-Кредита".

Суд тогда включил в реестр требований кредиторов обязательства Ремезова перед "БФГ-Кредитом" в размере около 69 миллионов рублей. Финансовым управляющим был утвержден Алексей Пацинский. А за время банкротства в реестр требований кредиторов Ремезова оказались включены также требования банка ВТБ на сумму чуть более 356 тысяч рублей и "БФГ-Кредита" — еще в размере около 6 миллионов.

В июне Ремезов внес более 75 миллионов рублей на счет в Сбербанке, открытый ему Пацинским для расчетов с кредиторами. Таким образом, отмечал суд, "требования всех кредиторов в рамках процедуры банкротства были погашены должником… добровольно, реализация имущества… не производилась".

Ремезов также известен как бывший муж совладелицы "БФГ-Кредита" Тамары Хорошиловой. В 2012 году он по договору займа выдал бывшей супруге на пять лет 250 миллионов долларов. После того как Хорошилова не вернула деньги, Ремезов обратился в Гудермесский городской суд в Чечне, и тот в сентябре 2017 года взыскал с заемщицы 250 миллионов долларов основного долга, 135 миллионов процентов и более 132 миллионов неустойки. На основании этого решения арбитражный суд Чечни в феврале 2018 года по заявлению Ремезова признал Хорошилову банкротом.

Незадолго до прекращения банкротства Ремезова собрание кредиторов решило истребовать у ФНС сведения, необходимые для установления источников появления у него 250 миллионов долларов.

В рамках дела о банкротстве Хорошиловой АСВ сейчас оспаривает заем от Ремезова и решение о ее банкротстве. Хорошилова владела 19,5% акций "БФГ-Кредита". Арбитражный суд Москвы в сентябре 2016 года признал банк банкротом. Согласно данным ЦБ, на 1 июля 2016 года он занимал 99-е место в РФ по величине активов.