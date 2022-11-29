МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России рассматривает развитие канала прямых продаж эмитентами россиянам облигаций и акций для долгосрочных вложений в режиме "купил и держи", говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы". ЦБ назвал число компаний, включивших в стратегию устойчивое развитие

"Рассматривается развитие канала прямых продаж эмитентами гражданам стандартных инструментов фондового рынка – облигаций и акций в целях долгосрочных вложений в режиме "купил и держи" с использованием финансовых платформ и паевых инвестиционных фондов", — говорится в сообщении.

Это позволит минимизировать издержки эмитента и инвестора на проведение подобных операций и исключить искусственное подталкивание брокерами консервативных клиентов к рискованным продуктам и активной торговле, пояснил ЦБ.