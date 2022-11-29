МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о кадровых назначениях в Минсельхозе, поменяв местами лиц, занимающих должности замминистра сельского хозяйства и статс-секретаря — замминистра, следует из документов, опубликованных на официальном портале правовой информации. В Минсельхозе назвали стоящие перед агропромышленным комплексом вызовы

Согласно распоряжению, замглавы министерства Максим Увайдов перестал занимать эту должность, став, согласно распоряжению, статс-секретарем — заместителем министра сельского хозяйства.

В свою очередь Иван Лебедев, до этого занимавший должность статс-секретаря — замминистра сельского хозяйства, освобожден от нее и назначен заместителем министра.