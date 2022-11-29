ЦБ заявил о планах определить политику в отношении иностранных экосистем
ЦБ планирует разработать подход к регулированию иностранного экосистемного бизнеса
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российские власти планируют определить политику в отношении иностранных платформ в рамках разработки подходов к регулированию экосистемного бизнеса, говорится в подготовленном ЦБ проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".
"Планируется определить политику в отношении иностранных платформ. Необходимо ввести недискриминационные правила для деятельности на российском рынке иностранных платформ, не допуская при этом регуляторный (налоговый, таможенный и иной) арбитраж с российскими участниками, и создать дополнительные барьеры", — указывается в документе.
Одновременно должна решаться задача замещения сервисов иностранных платформ, прекративших или сворачивающих свою деятельность в России, отметил регулятор.
"Важной для участников рынка также становится тема "водораздела" с государственными платформами – бизнесу нужна прозрачность и предсказуемость политики государства в этом вопросе, чтобы иметь возможность стратегически планировать свои инвестиции в разработку платформенных решений, понимая, какая ниша будет закрыта государственным сервисом", — подчеркивает ЦБ.
https://1prime.ru/News/20221129/838994340.html
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