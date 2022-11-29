МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российские власти планируют определить политику в отношении иностранных платформ в рамках разработки подходов к регулированию экосистемного бизнеса, говорится в подготовленном ЦБ проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы". Банк России уточнил планы по регулированию экосистем

"Планируется определить политику в отношении иностранных платформ. Необходимо ввести недискриминационные правила для деятельности на российском рынке иностранных платформ, не допуская при этом регуляторный (налоговый, таможенный и иной) арбитраж с российскими участниками, и создать дополнительные барьеры", — указывается в документе.

Одновременно должна решаться задача замещения сервисов иностранных платформ, прекративших или сворачивающих свою деятельность в России, отметил регулятор.

"Важной для участников рынка также становится тема "водораздела" с государственными платформами – бизнесу нужна прозрачность и предсказуемость политики государства в этом вопросе, чтобы иметь возможность стратегически планировать свои инвестиции в разработку платформенных решений, понимая, какая ниша будет закрыта государственным сервисом", — подчеркивает ЦБ.