БАНГКОК, 29 ноя — ПРАЙМ. Инвестировать в восстановление и развитие инфраструктуры морской транспортной взаимосвязанности Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) могут все страны, любые инвестиции в этой сфере будут приветствоваться при соблюдении надежности и использовании лучших инвестиционных практик, заявили представители подразделений Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Экономической и социальной комиссии ООН по АТР (ЭСКАТО). Си Цзиньпин назвал последствия попыток нарушить цепочки поставок в АТР

Они рассказали об этом на пресс-конференции в Бангкоке, посвященной выпуску доклада по морскому транспорту за 2022 год ЮНКТАД, отвечая на вопрос РИА Новости о роли международных инвестиционных программ КНР в дальнейшем развитии портовой инфраструктуры АТР. Китай, в свою очередь, является одним из крупнейших инвесторов в региональную транспортную взаимосвязанность в рамках программы "Один пояс, один путь" и двусторонних договоренностей с рядом стран АТР об усовершенствовании их портовой инфраструктуры.

В докладе ЮНКТАД отмечается, что АТР по-прежнему опережает все регионы мира по объему морских грузоперевозок, в портах региона обрабатывается 42% всего мирового тоннажа экспортных и 62% мирового тоннажа импортных грузов, однако портовой инфраструктуре АТР требуется срочное массированное обновление в связи с последствиями пандемии, локдаунами и климатическими явлениями, ослабившими морскую взаимосвязанность между странами региона.

"Как мы знаем, если говорить в общем и целом, существуют инициативы, выдвинутые Китаем, по поддержке транспортной взаимосвязанности и логистики в Азии и в мире. На самом деле, Китай — одна из стран-членов ЭСКАТО, играющая, наряду с такими странами, как Российская Федерация, Республика Корея, Таиланд и многими другими, важную роль в этой сфере", — заявила начальник отдела содействия развитию транспорта и логистики ЭСКАТО ООН Ажар Жаймурзина.

"Мне кажется, что здесь есть один ключевой момент: во многом вопрос здесь не в источнике денег, потому что существуют механизмы, которые обеспечивают, что в международных инвестициях участвуют надежные инвесторы, что вам приходится исполнять национальные законы стран и использовать лучшие практики международного инвестирования… Главный вопрос в том, как эффективно и с пользой применить эти деньги, и здесь в дело вступает национальная инвестиционная политика – надежные системы оценки проектов, многостороннее обсуждение каждого нового инвестиционного проекта со всеми заинтересованными сторонами. Это именно то, что годами советует странам как ООН, так и агентства по развитию", — отметила она.

По словам представителя ЭСКАТО, в Азиатско-тихоокеанском регионе есть потрясающие инфраструктурные проекты, в том числе в сфере развития портов и портовых сооружений.

"На прошлой неделе состоялась встреча экспертной группы по морской взаимосвязанности в тихоокеанском регионе, где нам рассказали, насколько необходимо портовое развитие в этом регионе, не только потому что необходимо провести апгрейд инфраструктуры, но и потому что недавние климатические события оставили эту инфраструктуру в более слабом состоянии, чем она была прежде", — рассказала Жаймурзина, отметив, что необходимо определить, как проектировать порты, чтобы они стали более устойчивыми к последующим вероятным проблемам и сбоям.

"Я могу сказать определенно, что существует огромная нужда в крупных проектах развития портовой инфраструктуры в АТР, и если будут появляться инвесторы из других стран, других регионов мира, нам не следует отказываться от их предложений", — добавила она, подчеркнув, что при этом необходимо поддерживать механизмы, которые обеспечивают прохождение процесса инвестиций в надлежащей форме, в лучших интересах страны и народа-бенефициара, и использование лучших практик инвестирования странами-инвесторами.

Луиза Родригес, экономист отделения торговой логистики ЮНКТАД, отметила, отвечая на вопрос агентства, что в регионе предлагаются и осуществляются проекты по транспортной взаимосвязанности, разработанные не только Китаем, но и другими странами.

"Хотела бы сказать, что есть и проекты, которые не связаны с Китаем. Они тоже есть в регионе, и я считаю, что их тоже стоит отметить. Особенно некоторые интересные подвижки, которые произошли в регионе в ответ на те сбои, о которых я говорила ранее (вызванные пандемией, ковидными локдаунами, переполненностью портов, последствиями климатических явлений – ред.)", — сказала она.

По словам экономиста ЮНКТАД, многие страны АТР решили сами инвестировать в транспортную инфраструктуру и выбрали интермодальные варианты организации перевозок, чтобы обеспечить доставку грузов внутри региона.

"Должна сказать, что внутрирегиональная транспортная взаимосвязанность в АТР даже выросла (за последние два года – ред.) благодаря этому. И эти проекты не были связаны только с Китаем", — заключила Родригес.