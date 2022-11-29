МИНСК, 29 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия ставит задачу в 2023 году нарастить экспорт на 5,5% по сравнению с текущим годом за счет поставок в ЕАЭС, в частности в Россию, а также в азиатский регион, прежде всего, Китай, сообщил первый замминистра экономики республики Юрий Чеботарь. В Белоруссии назвали объем вывезенных в порты России грузов

"Прирост экспорта на 5,5%, или на 2,6 миллиарда долларов, мы расписали совместно с отраслевым регуляторами с точки зрения рынков сбыта. Главным образом, это — ЕАЭС и Российская Федерация плюс азиатский регион, в первую очередь, Китай. Кроме того, будем стараться сохранить свое присутствие и на других рынках", — приводит слова Чеботаря пресс-служба министерства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые, в частности, предусматривают прирост экспорта товаров и услуг – на 5,5%.

Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик заявил в ноябре, что в условиях западных санкций диверсификация белорусского экспорта, безусловно, произошла в основном за счет расширения поставок в РФ и Китай. По его данным, экспорт товаров в Китай в сравнении с прошлым годом увеличился в два раза и составил за 9 месяцев текущего года 1,3 миллиарда долларов. За девять месяцев этого года экспорт товаров на российский рынок вырос на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, или на 4 миллиарда долларов. При этом доля российского рынка в экспорте товаров увеличилась с 41% до 57%.