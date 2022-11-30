МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает возможность организации рыбных ярмарок по всей стране, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Ретейлеры не подтвердили отказ от партий соусов, сообщил Минпромторг

По его словам, это нужно для стимулирования торговли рыбной продукцией на фоне снижения покупательского интереса к ней. "И мы думали о том, чтобы, может быть, предложить такую историю, как рыбные ярмарки, и может быть, создать рыбный гид" – сказал он на конференции "Малая и средняя торговля в России 2022".

"У нас шел достаточно активный рост за два года в регионах ярмарок и рынков, прежде всего ярмарок. Рост к 2020 году в 2022 году составил примерно от 25% до 30%", — сказал Евтухов. По его словам, такой формат торговли показал эффективность и в отношении российского вина.

Минпромторг продолжит работу по упрощению предпринимательской деятельности в сфере организации рынков и ярмарок, сказал Евтухов. Он напомнил, что в 2023 году в Госдуму планируется внести законопроект, упрощающий работу операторов рынков.

"Было принято решение, постановление правительства Российской Федерации о том, чтобы была возможность продлевать срок без торгов, как для работы нестационарных объектов, так и для работы ярмарок в регионах", — отметил замминистра.