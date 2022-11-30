МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Северсталь" оценивает выплату акциза на сталь в 2023 году в 25-30% прибыли, сообщил совладелец и глава совета директоров компании Алексей Мордашов. "Северсталь" сообщила о росте спроса на сталь в энергосекторе России

"Металлурги теперь являются плательщиками акциза на жидкую сталь, который вводился на волне сверхприбылей, которых больше нет… Сегодня он превышает налог на прибыль и от нашей прибыли, по планам на будущий год, будет составлять 25-30%", — сказал он, выступая на форуме "Российский промышленник".

Совладелец одной из крупнейших металлургических компании России отметил, что рост налоговой нагрузки происходит на фоне осложнения экономической ситуации. "Есть похожие налоги, которые были введены на удобрения, энергетику, уголь. Это болезненная тема, все мы знаем, нам нужно выживать, стабилизироваться и развиваться в текущих условиях", — пояснил Мордашов.

Акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, введен в РФ с 2022 года. В начале лета стало известно, что Минпромторг и Минфин рассматривают возможность его отмены. Несколько позже, в конце июня, замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что отмена акциза на жидкую сталь в РФ невозможна, но Минфин готов обсуждать уточнение к формуле осенью.

В середине июля Минпромторг сообщал, что расширит список предприятий, освобожденных от акциза на жидкую сталь. А в начале августа вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой этот акциз скорректировать. В ноябре акциз был пересмотрен — планка отсечения была установлена в 30 тысяч рублей вместо 300 долларов за тонну.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций). По итогам первых трех кварталов компания снизила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8%, до 7,967 миллиона тонн.