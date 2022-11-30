ТЮМЕНЬ, 30 ноя — ПРАЙМ. Utair 8 декабря запускает дополнительный рейс по маршруту Тюмень — Алматы для удобства пассажиров, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Utair откроет прямой рейс из Тюмени в Дубай с 25 ноября

Полеты по направлению Тюмень — Алматы — Тюмень авиакомпания выполняет с 27 сентября по вторникам, с 8 декабря добавится рейс по четвергам.

"Utair продолжает развивать маршрутную сеть из своего крупнейшего сибирского хаба и с 8 декабря увеличивает частоту рейса Тюмень — Алматы", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Utair в этом году впервые запустила прямые рейсы из Тюмени в казахстанскую Астану, и, зафиксировав стабильный пассажиропоток, решила добавить новый рейс в крупный центр Казахстана — Алматы.

"Западная Сибирь — родной для нас регион, и цель авиакомпании — обеспечить максимальное количество маршрутов и частот для удобства наших пассажиров. В текущем зимнем расписании мы связываем Тюмень с 26 городами прямыми рейсами, из них 20 маршрутов внутрироссийские", — приводит пресс-служба слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

По данным авиакомпании, в Тюмень Utair летает из Белоярского, Березово, Екатеринбурга, Москвы, Игрима, Казани, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Нягани, Омска, Перми, Советского, Сочи, Сургута, Томска, Урая, Уфы, Ханты-Мансийска, Красноселькупа, Иркутска, Алматы, Астаны, Баку, Дубая, Еревана, Ташкента.