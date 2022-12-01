МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Тарифы на газ в России с 1 декабря вырастут на 8,5%, электроэнергия для населения подорожает на 9%, следует из распоряжения правительства.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следующая будет только 1 июля 2024 года. Повышение тарифов власти объясняют необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и отставанием предыдущих индексаций от темпов инфляции.

Согласно решению властей, цена на газ для промышленности и населения с декабря вырастет на 8,5%. Стоимость электроэнергии для населения увеличится на 9%.

Декабрьская индексация станет второй за год, в июле текущего года коммунальные тарифы в РФ были проиндексированы на 4%.