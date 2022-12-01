МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что считает близким заключение договоренности о возобновлении экспорта российских аммиачных удобрений через трубопровод, идущий в Одессу.

"Думаю, мы весьма близки, мы движемся к этому на этой неделе. Думаю, обе стороны и мы в ООН осознаем важность этого, это крайне важно. Почти более важно, чем (экспорт – ред.) зерна", — сказал Гриффитс в ходе мероприятия Reuters NEXT.

Он выразил, мнение, что начать экспорт можно в течение одной-двух недель.

"Это не сложно", — указал Гриффитс.