МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В Бангкоке ожидают, что объем торговли с Москвой за 2022 год вырастет, в том числе за счет новых отраслей, рост товарооборота с Россией для Таиланда в приоритете, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Сасиват Вонгсинсават. Таиланд заявил о готовности поставлять в Россию автозапчасти

"Мы ожидаем, что объем торговли в этом году увеличится. Насколько – это нам еще предстоит узнать. Наращивание объемов торговли с РФ является одним из наших приоритетов, однако из-за нынешних сбоев в глобальных цепочках поставок и проблем, связанных с текущими экономическими и финансовыми мерами, мы должны быть изобретательными в наших подходах", — заявил посол.

Он добавил, что необходимо восстанавливать торговлю в области традиционных товаров, но также полезно изучить возможности для бизнеса в других областях, которые требуют меньше логистических услуг или вовсе не требуют их.

"Хорошим примером является индустрия контента, охватывающая искусство, музыку, кино и дизайн, которые определены в качестве приоритетных областей креативной индустрии Таиланда", — отметил посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.