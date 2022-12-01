Путин пообещал обеспечить льготами ученых из новых регионов
Путин заявил, что власти примут меры для распространения льгот на ученых в новых регионах
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российские власти сделают все, чтобы распространить льготы, предоставляемые ученым, на специалистов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг пообщался с молодыми учеными на базе центра "Сириус".
"Мы обязательно примем все решения по этим вопросам", — заверил он и подчеркнул, что это касается всей социальной составляющей.
Кроме того, Путин пообещал обсудить с членами правительства распространение инвестиционного налогового вычета для производителей научных приборов и расходников в субъектах.
"Я думаю, что Минфин с ума не сойдет. Здесь не такие уж и большие деньги", — отметил президент.
https://1prime.ru/News/20221201/839024939.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.