МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российские власти сделают все, чтобы распространить льготы, предоставляемые ученым, на специалистов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин призвал не полагаться на нефте- и газодоллары

Глава государства в четверг пообщался с молодыми учеными на базе центра "Сириус".

"Мы обязательно примем все решения по этим вопросам", — заверил он и подчеркнул, что это касается всей социальной составляющей.

Кроме того, Путин пообещал обсудить с членами правительства распространение инвестиционного налогового вычета для производителей научных приборов и расходников в субъектах.

"Я думаю, что Минфин с ума не сойдет. Здесь не такие уж и большие деньги", — отметил президент.