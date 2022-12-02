В ЕС пояснили, за какие "преступления против санкций" будут сажать
ЕК рассказала, за что будут сажать на пять лет в рамках криминализации "обхода санкций"
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия пояснила, какие именно преступления в ЕС сочтут обходом санкций.
Совет Евросоюза ранее 28 ноября включил обход или нарушение европейских санкций в список уголовных преступлений в сообществе.
ЕК в рамках проекта предложила наказывать за обход санкций лишением свободы до пяти лет и штрафом в размере пять процентов от годового оборота для компаний.
В перечень действий, рассматриваемых как обход ограничений, включено "предоставление средств физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями, уклонение от замораживания средств, содействие в осуществлении поездок на территорию государства-члена Евросоюза или транзит через его территорию". Комиссия также отметила, что под запрет попадают осуществление запрещенных транзакций, торговля запрещенными товарами и предоставление запрещенных услуг.
https://1prime.ru/News/20221202/839036416.html
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