МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия пояснила, какие именно преступления в ЕС сочтут обходом санкций. Еврокомиссия предложила сажать в тюрьму за обход санкций

Совет Евросоюза ранее 28 ноября включил обход или нарушение европейских санкций в список уголовных преступлений в сообществе.

ЕК в рамках проекта предложила наказывать за обход санкций лишением свободы до пяти лет и штрафом в размере пять процентов от годового оборота для компаний.

В перечень действий, рассматриваемых как обход ограничений, включено "предоставление средств физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями, уклонение от замораживания средств, содействие в осуществлении поездок на территорию государства-члена Евросоюза или транзит через его территорию". Комиссия также отметила, что под запрет попадают осуществление запрещенных транзакций, торговля запрещенными товарами и предоставление запрещенных услуг.