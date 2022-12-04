МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Шираз приветствовал бы поставки из России вагонов для метрополитена и не исключает сотрудничества по их производству, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде. Шираз имеет потенциал для привлечения российских туристов, заявили в Иране

"Да, это точно. Может даже что-то большее. Экспортеры могли бы приехать в Иран и основать компании по передаче технологий. Конечно, с некоторой юридической привязкой, чтобы они не продавали третьим лицам. Это бы привело к созданию инфраструктуры, которая станет первым шагом к долгосрочному сотрудничеству", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Иран закупать у России вагоны для метрополитена Шираза.

Биназаде добавил, что российские компании могли бы быть лучшей альтернативой для партнерства в проекте по расширению метрополитена в Ширазе.

"Я думаю, что любое партнерство нуждается в доверии, поэтому, если россияне возьмут на себя обязательства по партнерству независимо от ситуации, особенно политической ситуации, то на самом деле это будет лучшей альтернативой из тех, что сейчас есть", — заявил он, отвечая на вопрос агентства о том, планирует ли Шираз подключить российских специалистов к проекту по расширению городского метрополитена.

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