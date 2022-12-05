Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" купить допэмиссию акций "Яндекс банка"
Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" приобрести по допэмиссии акции "Яндекс банка"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" приобрести в рамках допэмиссии 250 миллионов обыкновенных акций "Яндекс банка", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520… разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Яндекс.Маркет Лаб" сделки по приобретению 250 миллионов штук обыкновенных акций акционерного общества "Яндекс банк", подлежащих дополнительному выпуску и размещению путем закрытой подписки", — говорится в документе.
https://1prime.ru/News/20221205/839062936.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.