"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"
"Ростелеком" заявил, что новость об утечке данных пользователей "Госуслуг" является фейком
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Информация об утечке базы данных пользователей портала "Госуслуги" является фейком, сообщили в пресс-службе компании "Ростелеком", которая администрирует портал.
Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что хакеры выложили в открытый доступ данные из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) "Госуслуг".
"В некоторых Telegram-каналах распространяются скриншоты якобы утекшей базы данных пользователей портала Госуслуг. Сообщаем, что эти публикации — очередной фейк", — говорится в сообщении.
Отмечается, что анализ опубликованных списков показывает, что они не имеют отношения к учётным записям на федеральных "Госуслугах". "Похоже, что это сведения одного из региональных порталов, появившиеся в открытом доступе в конце прошлого года. Об этом свидетельствует и состав полей, и региональная принадлежность данных на скриншотах. Федеральный портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, несмотря на усиление в 2022 году хакерских атак из-за рубежа", — добавили в компании.
https://1prime.ru/News/20221205/839062994.html
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