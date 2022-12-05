МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Информация об утечке базы данных пользователей портала "Госуслуги" является фейком, сообщили в пресс-службе компании "Ростелеком", которая администрирует портал. "Ростелеком" пока не планирует выходить на рынки новых регионов России

Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что хакеры выложили в открытый доступ данные из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) "Госуслуг".

"В некоторых Telegram-каналах распространяются скриншоты якобы утекшей базы данных пользователей портала Госуслуг. Сообщаем, что эти публикации — очередной фейк", — говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ опубликованных списков показывает, что они не имеют отношения к учётным записям на федеральных "Госуслугах". "Похоже, что это сведения одного из региональных порталов, появившиеся в открытом доступе в конце прошлого года. Об этом свидетельствует и состав полей, и региональная принадлежность данных на скриншотах. Федеральный портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, несмотря на усиление в 2022 году хакерских атак из-за рубежа", — добавили в компании.