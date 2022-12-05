МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год указ, по которому сделки с активами недружественных иностранцев в ряде отраслей возможны только по его спецразрешению, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин разрешил совершать сделки с активами без согласования с ФАС

"Внести в указ президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" изменение, заменив в пункте 1 слова "до 31 декабря 2022 года" словами "до 31 декабря 2023 года включительно", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.