КРАСНОДАР, 5 дек — ПРАЙМ. Ограничения проезда грузовиков к Керченской паромной переправе на Кубани продолжают действовать, на паромах могут проехать только машины с приоритетными грузами, при этом на данный момент паромные перевозки не осуществляются из-за штормового предупреждения в районе пролива, сообщают в администрации региона. Хуснуллин поручил оценить возможность проезда фур по Крымскому мосту

Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. С 27 октября был частично ограничен проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе в Краснодарском крае, эти меры приняты для сокращения время простоя большегрузов и ускорения доставки социально значимых товаров.

"Проехать по территории региона и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – это продукты питания или товары первой необходимости. Действующие правила и условия водителям грузовиков разъясняют на въездах в Краснодарский край. Въезжающие в регион большегрузы останавливают, уточняют, куда и какую продукцию они везут", — говорится в сообщении.

Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). Также отправить груз можно по железной дороге, добавляют в пресс-службе.

По данным властей, в районе Керченского пролива продолжает действовать штормовое предупреждение. Из-за погодных условий с минувшей пятницы паромные перевозки не работают. В очереди на переправу, по информации на вечер понедельника, ожидают более 320 автомобилей.