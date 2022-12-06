МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Энергетики компании "Россети Московский регион" полностью обеспечили мощностью комплекс "Переделкино Ближнее" в Новой Москве. Для электроснабжения комплекса, включающего в себя 75 многоэтажных жилых домов, смонтировали два распределительных пункта, семь трансформаторных подстанций, проложили восемь кабельных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ общей протяженностью около 42 километров. Стоимость работ составила почти 260 миллионов рублей, сообщает компания.

Все мероприятия завершены, напряжение будет выдано по мере готовности заявителя. Максимальная мощность присоединения составит 27 МВт. Категория надежности — вторая: в случае необходимости есть возможность перейти на резервную схему энергоснабжения.

"Переделкино Ближнее" — один из крупнейших девелоперских проектов в Москве. Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе на юго-западе, рядом с парком "Рассказовка" и одноименной станцией метро. Планируется строительство не только жилых кварталов, но и всей необходимой инфраструктуры. В том числе для жителей нового микрорайона будут открыты семь детских садов и три школы.

В 2022 году энергетики "Россети Московский регион" инвестировали более 1,5 млрд рублей для подключения к сетевой инфраструктуре новостроек города Москвы (включая объекты реновации).

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.