МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минфин России предлагает постепенно довести ставки акцизов на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня акцизов на сигареты, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов. В Минпромторге выступили против запрета вейпов и электронных сигарет

"Мы просто предложили проиндексировать ставки на никотиносодержащие жидкости и на стики, постепенно доводя их до ставок на сигареты, то есть мы предложили их проиндексировать в среднем на 25-30%. Сейчас наше предложение обсуждается в правительстве", — заявил Сазанов, отвечая на вопрос журналистов.

Госдума в сентябре приняла в первом чтении законопроект о введении комбинированной ставки акциза на одноразовые электронные сигареты (вейпы), на 2023 год документ устанавливает ее в 64 рубля за девайс плюс 18 рублей за миллилитр. Минфин в ноябре предложил установить ставку акциза на жидкости для вейпов выше — на уровне 33 рублей за миллилитр в 2023 году, но отказаться при этом от налога на само устройство.