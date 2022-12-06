МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Менеджмент девелопера "Самолет" рекомендует совету директоров на заседании в декабре перенести выплату еще 5 миллиардов рублей дивидендов на 2023 год в связи с необходимостью сконцентрировать ресурсы на выполнении стратегии развития, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы. "Самолет" увеличил денежные поступления на 85 процентов

Компания в этом году выплатила промежуточные дивиденды за первый квартал и первое полугодие в размере по 2,5 миллиарда рублей или 41 рубль на акцию, по итогам девяти месяцев планировала выплатить в декабре еще 5 миллиардов рублей. Таким образом, всего в 2022 году "Самолет" должен был выплатить 10 миллиардов рублей дивидендов.

"Компания подтверждает приверженность действующей дивидендной политике, в соответствии с которой в 2022 году было выплачено 5 миллиардов рублей дивидендов", — говорится в сообщении.

"Менеджмент будет рекомендовать совету директоров на заседании в декабре перенести выплату еще 5 миллиардов рублей, ранее рекомендованных советом директоров к выплате в 2022 году, на 2023 год в связи с необходимостью сконцентрировать ресурсы на выполнении амбициозной стратегии развития", — добавили в компании.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков. "Самолет" также единственная компания среди публичных российских девелоперов, которая продолжала платить дивиденды акционерам в этом году.