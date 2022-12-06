МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Доля банковских карт, которыми активно пользуется население, от общего числа всех выпущенных карт, по итогам третьего квартала снизилась на 5,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. Банковские депозиты в ЦБ составили 3,8 триллиона рублей

Так, в третьем квартале прошлого года количество выпущенных банковских карт составило 319,8 миллиона штук, из них 70,1% приходилось на "пластик" в использовании (224,3 миллиона штук). По итогам третьего квартала этого года эмиссия карт достигла отметки в 377,4 миллиона штук, однако доля "живого пластика" составила уже 64,6% (243,7 миллиона штук).

Общий объем операций по картам физлиц в третьем квартале по сравнению с прошлым годом вырос на 12,4%, и здесь традиционно самое популярное — это прочие операции, куда входят переводы. На втором месте — оплата товаров и услуг, а на третьем — снятие налички. По сравнению со вторым кварталом этого года все три типа операций показали положительную динамику.

Аналогичным образом выглядит и ситуация с картами юрлиц, только там доля активных банковских карт снизилась немного заметнее — на 6,4 процентного пункта. При этом общий объем операций за год снизился на 13,3%. Здесь ожидаемо карты активнее всего использовались для оплаты товаров и услуг, затем — для получения наличных, и только после этого — для прочих операций. А вот по сравнению со вторым кварталом пользоваться картами для оплаты стали заметно менее охотно (по двум оставшимся типам операций была положительная динамика).