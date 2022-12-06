МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россия по итогам 2021 года стала седьмым экспортером пива в Китай, отгрузив продукции на 26,4 миллиона долларов, потенциал поставок оценивается на уровне 50 миллионов долларов, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Монголия стала одним из лидеров по закупкам российского пива

"Расчетный объем потенциала поставок пива из России в Китай оценивается на уровне 50 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Согласно данным "Агроэкспорта", на протяжении 2017–2021 годов лидерами по экспорту пива на рынок Китая в стоимостном выражении были Германия (20,6%), Бельгия (16,7%) и Мексика (11,3%). В свою очередь Россия в 2021 году стала седьмым по величине экспортером пива в Китай в стоимостном выражении, отгрузив продукции на 26,4 миллиона долларов.

В натуральном выражении в структуре импорта пива Китаем в прошлом году лидирующие позиции занимали Германия (32,8%), Бельгия (9,7%) и Мексика (8,4%). "Россия расположилась на пятом месте с показателем 36,3 тысячи тонн по итогам 2021 года, что соответствует доле импорта в 6,8%. При этом еще в 2017 году поставки из России составляли 19,4 тысячи тонн, однако в последующие годы выросли до 34 тысячи тонн", — отмечается в материалах.

Но в целом импортная продукция занимает лишь около 1% китайского рынка пива: например, в 2021 году импорт пива Китаем составил 529,8 тысячи тонн на сумму 710,5 миллиона долларов, что стало минимальным показателем за последние пять лет в натуральном выражении. А пик импорта был зафиксирован в 2018 году, когда было ввезено 826,1 тысячи тонн продукции на 904,4 миллиона.

Эксперты отмечают, что потребление пива в Китае на протяжении последних лет находилось на уровне 44–46 миллиона тонн — за исключением 2020 года, когда оно снизилось до 42,23 миллиона тонн ввиду закрытия предприятий общественного питания. Тогда несколько смягчить снижение позволил рост продаж в розничном канале и канале электронной торговли. Но уже в 2021 году потребление, как и производство, продемонстрировало положительную динамику, прибавив 5,2% в годовом выражении.