МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Вылов рыбы и морепродуктов в РФ на 5 декабря составил более 4,59 миллиона тонн, говорится в сообщении Росрыболовства. Росрыболовство призвало к регулированию цен рыбной продукции

"Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 5 декабря 2022 года общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил более 4,59 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Данные на ту же дату прошлого года ведомство не приводит. Вылов водных биоресурсов в РФ по итогам текущего года может составить около 5 миллионов тонн, сохранившись на уровне 2021 года, сообщал в конце сентября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили более 3,3 миллиона тонн: в частности, промысел минтая в годовом выражении вырос на 12,7%, до 1,8 миллиона тонн, сельди — на 18%, до 427,6 тысячи тонн. В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи водных биоресурсов составил 493,7 тысячи тонн.

В Западном рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли более 74,1 тысячи тонн, на 4,8% больше уровня на ту же дату 2021 года: так, на промысле шпрота вылов вырос на 2,3%, до 39,8 тысячи тонн, балтийской сельди – на 10%, до 23,2 тысячи тонн.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи водных биоресурсов составил 39,7 тысячи тонн, в Волжско-Каспийском — более 81,4 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи составил 527,3 тысячи тонн, в том числе в зонах иностранных государств добыто 321,7 тысячи тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 205,6 тысячи тонн.