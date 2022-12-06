ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. Экспортные ограничения против России, вводимые Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США, "невероятно эффективны" при их поддержке со стороны союзников Вашингтона, считает глава американского минторга Джина Раймондо. Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении России

"В отношении России у нас есть коалиция из трех десятков стран, которую мы возглавляем, и они привели свой экспортный контроль в соответствие с нашим… Это невероятно эффективно", — сказала она в интервью журналу Foreign Policy.

По оценкам Раймондо, экспортные ограничения в отношении России оказывают "значительное воздействие" на возможности по ведению спецоперации на Украине.

Министр добавила, что Западу необходимо на постоянной основе совершенствовать механизмы контроля за исполнением вводимых против России и Китая экспортных ограничений, поскольку обе страны, по словам Раймондо, регулярно стремятся их обойти.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.