ЕРЕВАН, 6 дек — ПРАЙМ. Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев в ходе 11-го заседания трехсторонней рабочей группы обсудили вопросы строительства железной дороги между тремя странами, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. Армения вложит деньги в Евразийскую перестраховочную компанию

"В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные со строительством железной дороги между Арменией, Азербайджаном и РФ и в регионе, развитием железнодорожного сообщения и организацией перевозок", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского правительства.

Отмечается, что стороны подчеркнули позитивную роль России в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, а также ее усилия по разблокированию экономических и транспортных связей между ними.

"Стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений руководителей Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики относительно разблокирования транспортно-экономических коммуникаций в регионе. Армянская и азербайджанская стороны выразили признательность российской стороне за организацию встречи на высоком уровне", — отмечается в документе.

В январе 2021 года после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через две страны.