МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия в принципиальном плане поддерживает инициативу создания зоны безопасности у Запорожской АЭС, но необходимо договориться о ее параметрах, заявила представитель РФ Наталья Кармазинская, выступая во вторник на заседании Генассамблеи ООН. Рябков отметил позитивную динамику в переговорах по ЗАЭС

По ее словам, главной угрозой безопасности ЗАЭС являются непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских вооружённых сил. Последний пример, как указала дипломат, – это обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ 19 и 20 ноября.

"Мы распространяли соответствующую информацию в качестве официальных документов СБ и ГА ООН. Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Владимира Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента", — добавила она.

Как подчеркнула Кармазинская, Россия сделала всё от неё зависящее для эффективного и безопасного проведения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС 1 сентября, несмотря на чинимые киевским режимом провокации.

"По итогам визита на станцию гендиректор агентства выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции. Главная ее цель – предотвращение угроз станции, возникающих вследствие непрекращающихся атак ВСУ", — указала она.

"В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени её защищённости и повышению угрозы совершения террористических актов", — подчеркнула Кармазинская.