Дипломат Кармазинская: Россия согласна на зону защиты ЗАЭС, но необходимо договориться о параметрах
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия в принципиальном плане поддерживает инициативу создания зоны безопасности у Запорожской АЭС, но необходимо договориться о ее параметрах, заявила представитель РФ Наталья Кармазинская, выступая во вторник на заседании Генассамблеи ООН.
По ее словам, главной угрозой безопасности ЗАЭС являются непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских вооружённых сил. Последний пример, как указала дипломат, – это обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ 19 и 20 ноября.
"Мы распространяли соответствующую информацию в качестве официальных документов СБ и ГА ООН. Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Владимира Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента", — добавила она.
Как подчеркнула Кармазинская, Россия сделала всё от неё зависящее для эффективного и безопасного проведения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС 1 сентября, несмотря на чинимые киевским режимом провокации.
"По итогам визита на станцию гендиректор агентства выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции. Главная ее цель – предотвращение угроз станции, возникающих вследствие непрекращающихся атак ВСУ", — указала она.
"В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени её защищённости и повышению угрозы совершения террористических актов", — подчеркнула Кармазинская.
https://1prime.ru/News/20221207/839077249.html