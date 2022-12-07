МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Совкомбанк с 8 декабря на 0,2% повышает ставки по вкладам на срок от полугода до года, сообщает пресс-служба банка.

Самый высокий процент составит 8,9% годовых по вкладу "Зимний доход с Халвой" на сроках 6 и 12 месяцев для клиентов "Халвы" при соблюдении регулярного оборота по карте.

Для этого в течение всего срока вклада нужно активно пользоваться картой "Халва", то есть делать не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей или не менее 5 000 рублей для карт "Социальная Халва" ежемесячно.

Еще одно обязательное условие для начисления максимальной ставки — отсутствие просрочек по любым кредитам в банке.

Минимальная сумма для открытия вклада сохраняется в размере 10 000 рублей. Вклады можно оформить во всех розничных отделениях банка — более 2600 офисов по стране. Вклад "Зимний доход с Халвой" также доступен онлайн в мобильном приложении "Халва — Совкомбанк".