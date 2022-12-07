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https://1prime.ru/News/20221207/839088876.html
Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет
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В данный момент необходимость в дополнительной мобилизации в России отсутствует, сказал глава государства Владимир Путин. Российский лидер объявил о начале частичной мобилизации... ПРАЙМ, 07.12.2022
новости, россия, владимир путин, частичная мобилизация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В данный момент необходимость в дополнительной мобилизации в России отсутствует, сказал глава государства Владимир Путин.
Российский лидер объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Как докладывал глава Минобороны страны Сергей Шойгу, к 28 октября было мобилизовано 300 человек.
Путин сообщил в ходе встречи с членами СПЧ, что в данный момент необходимости в объявлении дополнительной мобилизации нет. Разговоры об этих мероприятиях не имеют смысла, добавил российский лидер.