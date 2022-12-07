МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В данный момент необходимость в дополнительной мобилизации в России отсутствует, сказал глава государства Владимир Путин. ГД установила право мобилизованного на ранее занимаемую должность

Российский лидер объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Как докладывал глава Минобороны страны Сергей Шойгу, к 28 октября было мобилизовано 300 человек.

Путин сообщил в ходе встречи с членами СПЧ, что в данный момент необходимости в объявлении дополнительной мобилизации нет. Разговоры об этих мероприятиях не имеют смысла, добавил российский лидер.