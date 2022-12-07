МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 29 ноября по 5 декабря выросла в среднем на 5,7%, с начала года — на 20,2%, сообщает Росстат. В России появилась авиакомпания для полетов на Крайний Север

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 29 ноября по 5 декабря — ред.) увеличилась на 5,7%", — сообщает ведомство.

За отчетную неделю средняя стоимость проживания подорожала в гостиницах с одной звездой на 0,4%, с двумя — на 0,09%, в хостелах — на 0,08%. При этом проживание в гостиницах с четырьмя-пятью звездами в среднем подешевело на 0,4%, с тремя — на 0,15%. Путевки в дома отдыха и пансионаты подешевели на 0,07% и 0,2% соответственно.

С начала года стоимость проживания в гостиницах с одной звездой и мотелях выросла на 5,2%, с двумя звездами — на 4,3%, с тремя звездами — на 6,2%, а стоимость размещения в отеле с четырьмя-пятью звездами увеличилась на 7,5%.

Стоимость размещения в хостеле с начала года выросла на 4,7%, в домах отдыха и пансионатах — на 9,5%. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 13,3%.