МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российские власти проведут подготовку к запуску дополнительных выплат отдельным категориям медицинского персонала в декабре — начале января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Госдума продлила трансферты из бюджета ФОМС на выплаты медикам

По ее словам, многие регионы страны испытывают нехватку кадров в первичном звене, в центральных районных, районных больницах. С 1 января 2023 года этим медицинским работникам, как и тем, кто работает на скорой помощи, установят дополнительные выплаты.

"В течение декабря — начале января будет проделана вся необходимая подготовительная работа", — сказала Голикова журналистам.

При установлении доплат медикам будет учитываться региональный коэффициент, добавила она.

"Поскольку, как сказал президент, уровень жизни во всех регионах страны разный, при установлении этих доплат будет учитываться коэффициент дифференциации региональный", — сказала вице-премьер.

По ее данным, в бюджете ФОМС на доплаты медикам на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей.

"На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей", — сказала Голикова.

Дополнительные выплаты получат порядка 379 тысяч врачей, 725 тысяч человек среднего медперсонала, чуть более 65 тысяч младшего медперсонала, рассказала она.

"Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тысяч врачей, 725 тысяч среднего медицинского персонала и чуть более 65 тысяч младшего медицинского персонала", — сказала Голикова журналистам.