С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Северный морской путь планируют использовать для вывоза накопившихся в Арктике отходов, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков журналистам на полях XII международного форума "Арктика: настоящее и будущее". Путин утвердил правила прохода иностранных судов через Севморпуть

"Вывозить ржавые бочки по воздуху мы, конечно, не будем. СМП, очевидно, будет использоваться для магистральных перевозок", — ответил Чекунков на вопрос, будет ли Севморпуть использоваться для вывоза накопившихся отходов из Арктики.

Министр добавил, что мусор из арктической зоны также будет вывозиться по рекам. "В рамках цифровой системы управления северным завозом, в том числе с использованием искусственного интеллекта, будут выстраиваться логистические пути с учётом так называемых окон навигации каждой конкретной реки", — отметил он.

Чекунков подчеркнул, что в некоторых удалённых регионах России окно навигации составляет всего четыре недели в год.

"Здесь анализ больших данных, гидрометеорологических данных как раз позволит эти окна навигации максимально широко захватывать, чтобы обеспечивать логистику вывоза всего, что там накопилось", — пояснил министр.

"Чистая Арктика" — федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола Герою труда Геннадию Антохину.