МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Мошенники с начала 2022 года начали действовать по новым схемам: теперь они звонят россиянам с помощью зарубежных номеров, а также в мессенджерах, в частности, Viber и What's App, на текущий момент таких звонков примерно треть, рассказал главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов на итоговой конференции компании.

Мужчина перед монитором компьютера

Эксперт отметила рост числа атак телефонных мошенников на россиян

По его словам, в связи с тем, что операторы стали блокировать звонки с неподтвержденных городских и мобильных телефонных номеров, мошенники начали звонить с зарубежных или через мессенджеры.

"Первое — это настоящие звонки из-за границы, то есть нельзя проверить у другой страны, ведь у нее совсем другие сотовые операторы. Тем более для всех остальных подобный вызов выглядит как звонок из-за границы. Второе — это звонки в мессенджере. Это особенно актуально для обычных людей… Таких звонков из разных мошеннических центров на текущий момент где-то треть", — ответил Голованов на вопрос модератора, как эволюционировало телефонное мошенничество с начала 2022 года.

Эксперт разъяснил, что в случае, если абоненту звонят через сотовую связь, всегда отображается страна, в которой зарегистрирован номер. В случае, если вызов идет через мессенджер — Viber или What's App — страна не отображается, вместо нее написано название платформы.

В своей презентации компания также отметила, что, согласно данным проведенного ей опроса, три четверти россиян боятся отвечать по телефону незнакомцам даже "да" и "нет", опасаясь, что их голос будет записан и впоследствии использован в неправомерных целях.