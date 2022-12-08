МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Мошенники с начала 2022 года начали действовать по новым схемам: теперь они звонят россиянам с помощью зарубежных номеров, а также в мессенджерах, в частности, Viber и What's App, на текущий момент таких звонков примерно треть, рассказал главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов на итоговой конференции компании. Эксперт отметила рост числа атак телефонных мошенников на россиян

По его словам, в связи с тем, что операторы стали блокировать звонки с неподтвержденных городских и мобильных телефонных номеров, мошенники начали звонить с зарубежных или через мессенджеры.

"Первое — это настоящие звонки из-за границы, то есть нельзя проверить у другой страны, ведь у нее совсем другие сотовые операторы. Тем более для всех остальных подобный вызов выглядит как звонок из-за границы. Второе — это звонки в мессенджере. Это особенно актуально для обычных людей… Таких звонков из разных мошеннических центров на текущий момент где-то треть", — ответил Голованов на вопрос модератора, как эволюционировало телефонное мошенничество с начала 2022 года.

Эксперт разъяснил, что в случае, если абоненту звонят через сотовую связь, всегда отображается страна, в которой зарегистрирован номер. В случае, если вызов идет через мессенджер — Viber или What's App — страна не отображается, вместо нее написано название платформы.

В своей презентации компания также отметила, что, согласно данным проведенного ей опроса, три четверти россиян боятся отвечать по телефону незнакомцам даже "да" и "нет", опасаясь, что их голос будет записан и впоследствии использован в неправомерных целях.