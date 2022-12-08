С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Бельгийская логистическая компания Ahlers в четверг открыла новый складской комплекс в Ленинградской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Wildberries открыл новые склады в трех регионах России

"Сегодня в "Горелово" Ломоносовского района открыт новый складской комплекс компании "Алерс Рус". Бельгийская логистическая компания вложила более 1,5 миллиарда рублей в расширение своих мощностей", — информирует Telegram-канал властей Ленобласти.

С учетом расширения, общая площадь логистического терминала составит более 60 тысяч квадратных метров.

Промзона "Горелово" занимает 200 гектаров на Волхонском шоссе недалеко от Петербурга и аэропорта "Пулково".

Логистическая компания Ahlers основана в 1909 году в Антверпене (Бельгия), работает в Европе, Азии, странах СНГ. В России компания представлена в пяти городах: Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Новороссийске и Челябинске.