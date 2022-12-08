Бельгийская Ahlers открыла новый складской комплекс в Ленобласти
Логистическая компания Ahlers открыла новый складской комплекс в Ленобласти
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Бельгийская логистическая компания Ahlers в четверг открыла новый складской комплекс в Ленинградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в "Горелово" Ломоносовского района открыт новый складской комплекс компании "Алерс Рус". Бельгийская логистическая компания вложила более 1,5 миллиарда рублей в расширение своих мощностей", — информирует Telegram-канал властей Ленобласти.
С учетом расширения, общая площадь логистического терминала составит более 60 тысяч квадратных метров.
Промзона "Горелово" занимает 200 гектаров на Волхонском шоссе недалеко от Петербурга и аэропорта "Пулково".
Логистическая компания Ahlers основана в 1909 году в Антверпене (Бельгия), работает в Европе, Азии, странах СНГ. В России компания представлена в пяти городах: Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Новороссийске и Челябинске.
https://1prime.ru/News/20221208/839105589.html
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